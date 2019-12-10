Дмитрий Медведев утвердил постановление о программе Дальневосточная ипотека, нацеленной на молодые семьи, собирающиеся приобрести жилье в ДФО. Программа предусматривает, что им будут выдаваться кредиты по ставке два процента годовых на срок до 20 лет и на общую сумму до 450 миллиардов рублей.

Дмитрий Медведев утвердил постановление о программе "Дальневосточная ипотека", нацеленной на молодые семьи, собирающиеся приобрести жилье в ДФО. Программа предусматривает, что им будут выдаваться кредиты по ставке два процента годовых на срок до 20 лет и на общую сумму до 450 миллиардов рублей.Инициатором данной программы выступил Владимир Путин, напоминает РИА Новости. Недополученные доходы по кредитам, выданным молодым семьям и владельцам "дальневосточного гектара" с 1 декабря 2019 до конца 2024 года, будет возмещать банкам "ДОМ.РФ". Общий объем выплат банкам до 2044 года достигнет 418 миллиардов рублей.Ипотеку на данных условиях можно брать лишь однократно. Если семья не будет проживать в купленном жилье, возможно увеличение процентной ставки.