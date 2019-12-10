Если российская сторона будет оспаривать решение о санкциях в адрес нашего спорта со стороны WADA, то многие иски в рамках Спортивного арбитражного суда имеют хорошие перспективы. Об этом на специальном пресс-рауте сообщил министр спорта России Павел Колобков.

Если российская сторона будет оспаривать решение о санкциях в адрес нашего спорта со стороны WADA, то многие иски в рамках Спортивного арбитражного суда имеют хорошие перспективы. Об этом на специальном пресс-рауте сообщил министр спорта России Павел Колобков."WADA направила свое решение руководителю Российского антидопингового агентства, у него есть 21 день на ответ, — цитирует Колобкова "Интерфакс". – Если РУСАДА будет не согласна с решением, то WADA направляет исковое заявление в CAS".По мнению чиновника, CAS будет рассматривать все дела "с нуля": "Будет объективный процесс, будут заслушаны позиции свидетелей, эксперты. До этого момента решение WADA в силу не вступает".Как уже сообщали 33Live.RuRu, в понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение на четыре года лишить Россию права на участие в международных спортивных соревнованиях. В то же время WADA не стало вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.