Первые семьи получили ипотеку под 2% годовых по программе Дальневосточная ипотека.

Кредиты оформлены на приобретение строящегося жилья, дома будут сданы в 2020 году. Средняя сумма кредита составила 4,% миллиона рублей, средняя стоимость квартир – 7 миллионов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу банка ДОМ.РФ.В банк поступило более 100 заявок от потенциальных заемщиков, почти половину кредитная организация уже одобрила.Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеке под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.Получить льготную ипотеку могут супруги не старше 35, а также не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, у которых есть несовершеннолетний ребенок. Кроме того, оформить 2-процентную ипотеку могут участники программы "Дальневосточный гектар".Максимальная сумма кредита может составить 6 миллионов рублей, срок кредитования – от 3 до 20 лет, первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости жилья.