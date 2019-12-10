На петербугского депутата муниципального образования Правобережный завели уголовное дело в связи с кражей уборочной техники. 64-летнего политика подозревают в мошенничестве, передают ..

На петербугского депутата муниципального образования "Правобережный" завели уголовное дело в связи с кражей уборочной техники. 64-летнего политика подозревают в мошенничестве, передают .Следователи считают, что осенью 2018 года он реализовал преступную схему, в ходе которой стоимость уборочной техники была занижена оценочной организации. После этого ее приобрело подконтрольное депутату предприятие. Сумма ущерба при этом превысила 2,4 миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения.