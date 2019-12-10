Жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Останкинскому району выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 32-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире, на Б.Марьинской улице приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по Останкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полицейские УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, кто располагает какой-либо информацией о фактах незаконного проживания иностранных граждан и других нарушениях действующего законодательства с просьбой звонить по телефонам: (495) 616-06-01 или «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29