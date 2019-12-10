В Челябинской области чудом удалось избежать серьезного ДТП с участием междугороднего автобуса. На трассе между Челябинском и Троицком у транспортного средства на полном ходу отвалилось ..

В Челябинской области чудом удалось избежать серьезного ДТП с участием междугороднего автобуса. На трассе между Челябинском и Троицком у транспортного средства на полном ходу отвалилось заднее колесо.На кадрах опубликованного в Сети видео автобус HIGER стоит на обочине. уточняет, что водителю удалось удержать машину на дороге, поэтому никто не пострадал.