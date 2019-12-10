Интересные находки, которые могут пополнить музейные экспозиции, порой обнаруживают крымские таможенники на границе. Из последних — редкая книга начала прошлого века и старинные револьверы.

Интересные находки, которые могут пополнить музейные экспозиции, порой обнаруживают крымские таможенники на границе. Из последних — редкая книга начала прошлого века и старинные револьверы.Как передает Крыминформ, представляющие культурную ценность предметы, запрещенные к вывозу за границу, собирались вывезти через пограничный пункт пропуска "Джанкой". Книга 1904 года выпуска "Человек", изъятая таможенниками, пополнила музей Крымского федерального университета им. Вернадского. Ее, не задекларировав, пытался вывезти житель Украины.В свою очередь Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина получил в свою коллекцию старинные, покрытые ржавчиной револьверы — с неподвижными барабанами и курками. У них отсутствовали мушки и прицельные прорези. Подобное оружие является археологической находкой и тоже относится к числу культурных ценностей, информирует служба информации "Вести – Севастополь". С ними в Россию пыталась выехать жительница Украины.