Общественный деятель Артем Гиневский предложил решение
острого для отечественного спорта вопроса. Он уверен, что с проблемой допинг-скандалов
нужно бороться комплексно.
Общественный деятель Артем Гиневский предложил решение
острого для отечественного спорта вопроса. Он уверен, что с проблемой допинг-скандалов
нужно бороться комплексно.
"Когда российских спортсменов
лишают медалей, мешают выступать на международных соревнованиях, в том числе на
олимпийских играх, это большая трагедия для каждого из них, их семей, а также
для всей страны, для менеджмента спорта высоких достижений", – посетовал
эксперт в беседе с "Дни.ру". Он считает, что нужно рассматривать ситуацию с
трех сторон.
"Первое – нужно понять, какие
ошибки были допущены в системе управления спортом, т.к. это не локальная ошибка
человека, а системы в целом. Значит, система так работала, что привела наш
олимпийский комитет к такой ситуации", – отметил Гиневский. Также, по его
словам, надо проводить анализ текущего положения дел и принимать жесткие
меры по изменению системы управления спорта высоких достижений.
Кроме того, общественный
деятель убежден, что спорт без приема фармацевтических
препаратов невозможен. "Когда ты тренируешься семь дней в неделю по четыре или
десять часов, в зависимости от вида спорта, у тебя организм требует тех веществ,
которые ты не можешь принимать с обычной едой. Это как стандарт", – высказался
Гиневский.
"Все спортсмены, которые идут
на высокие достижения, употребляют препараты. От них вообще отказаться
невозможно.
Надо разобраться, какие
вещества можно употреблять, какие нельзя", – полагает эксперт. Он добавил, что
если на местах спортсменов подталкивают к употреблению допинга и закрывают на
этого глаза, то вся спортивная система будет начинать гнить изнутри.
Результат, по словам
Гиневского, окажется плачевным. "Приведет это к тому, что дети и их родители не
будут хотеть заниматься спортом в России. Потому что спортом заниматься должно
быть модно и уважаемо", – считает эксперт.
9 Дек 2019 в 2:54 PST
"А когда человек идет на
такой риск, вся его судьба заточена на то, чтобы получить медаль для своей
страны, из-за того, что руководство подставило спортсменов, ситуация переходит в
уровень скандала. В решении данной ситуации надо принимать комплексный подход",
– заявил собеседник "Дни.ру". Он уверен, что нужно учитывать политические,
химические, репутационные аспекты, нужно встречаться с олимпийским комитетом и
другими спортивными организациями, которые принимают решения, а также восстанавливать
репутацию спортсменов, антидопинговых тестов и проб постепенно.
9 Дек 2019 в 6:17 PST
"Если этого не делать, все
спортивные мероприятия впоследствии будут проходить без российских спортсменов",
– заявил Гиневский.