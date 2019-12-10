Общественный деятель Артем Гиневский предложил решение острого для отечественного спорта вопроса. Он уверен, что с проблемой допинг-скандалов нужно бороться комплексно.

Общественный деятель Артем Гиневский предложил решениеострого для отечественного спорта вопроса. Он уверен, что с проблемой допинг-скандаловнужно бороться комплексно."Когда российских спортсменовлишают медалей, мешают выступать на международных соревнованиях, в том числе наолимпийских играх, это большая трагедия для каждого из них, их семей, а такжедля всей страны, для менеджмента спорта высоких достижений", – посетовалэксперт в беседе с "Дни.ру". Он считает, что нужно рассматривать ситуацию стрех сторон."Первое – нужно понять, какиеошибки были допущены в системе управления спортом, т.к. это не локальная ошибкачеловека, а системы в целом. Значит, система так работала, что привела нашолимпийский комитет к такой ситуации", – отметил Гиневский. Также, по егословам, надо проводить анализ текущего положения дел и принимать жесткиемеры по изменению системы управления спорта высоких достижений.Кроме того, общественныйдеятель убежден, что спорт без приема фармацевтическихпрепаратов невозможен. "Когда ты тренируешься семь дней в неделю по четыре илидесять часов, в зависимости от вида спорта, у тебя организм требует тех веществ,которые ты не можешь принимать с обычной едой. Это как стандарт", – высказалсяГиневский."Все спортсмены, которые идутна высокие достижения, употребляют препараты. От них вообще отказатьсяневозможно.Надо разобраться, какиевещества можно употреблять, какие нельзя", – полагает эксперт. Он добавил, чтоесли на местах спортсменов подталкивают к употреблению допинга и закрывают наэтого глаза, то вся спортивная система будет начинать гнить изнутри.Результат, по словамГиневского, окажется плачевным. "Приведет это к тому, что дети и их родители небудут хотеть заниматься спортом в России. Потому что спортом заниматься должнобыть модно и уважаемо", – считает эксперт.9 Дек 2019 в 2:54 PST"А когда человек идет натакой риск, вся его судьба заточена на то, чтобы получить медаль для своейстраны, из-за того, что руководство подставило спортсменов, ситуация переходит вуровень скандала. В решении данной ситуации надо принимать комплексный подход",– заявил собеседник "Дни.ру". Он уверен, что нужно учитывать политические,химические, репутационные аспекты, нужно встречаться с олимпийским комитетом идругими спортивными организациями, которые принимают решения, а также восстанавливатьрепутацию спортсменов, антидопинговых тестов и проб постепенно.9 Дек 2019 в 6:17 PST"Если этого не делать, всеспортивные мероприятия впоследствии будут проходить без российских спортсменов",– заявил Гиневский.