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<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2019-net-pretenzij-putin-na-ves-mir-zayavil-o-reshenii-rossii-po-olimpiade.html" target="_blank">Нет претензий: Путин на весь мир заявил о решении России по Олимпиаде</a> - Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции в нормандском формате высказался о судьбе российских спортсменов на грядущей Олимпиаде. Он прокомментировал решение исполкома WADA.