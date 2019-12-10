Аренда частных домов в Подмосковье на новогодние праздники становится все менее популярной. Те, кому позволяет бюджет, предпочитают заграницу, остальные остаются дома или едут к друзьям.

Популярность новогодней загородной аренды снижается на протяжении последних нескольких лет. Так, с 2016 по 2019 спрос в среднем снизился в диапазоне от 8% до 23%. Данная тенденция будет и дальше усиливаться, говорит замдиректора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова. "В грядущем 2020-м мы прогнозируем снижение спроса на 40% по отношению к зимним каникулам 2019-года",- говорит эксперт. Снижение интереса к аренде загородных домов на новогодние каникулы отмечают эксперты "Мир квартир". По их данным, в этом году спрос снизился на 5%.Сама популярность новогодней аренды коттеджей зависит от двух главных факторов - динамики и уровня доходов, а также "конкуренции" со стороны других сценариев новогоднего отдыха, поясняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов."Если показатели по первому из вышеуказанных признаков пока играет в пользу арендаторов (доходы медленно, но растут, курс рубля стабилен), то второй осложнит процесс сдачи коттеджей на новый год", - говорит Алексей Попов. По информации турагентств и систем бронирования авиабилетов, доля россиян, которые останутся на праздники дома, будет ниже, чем в предыдущие несколько лет. По данным аналитиков HomesOverseas.ru, самыми популярными странами для аренды жилья на новогодние каникулы стали Таиланд, Франция и Италия. Свою роль играет и теплая погода, которая делает отдых в Подмосковье не таким привлекательным.Оксана Полякова в свою очередь считает, что новогодние каникулы в Подмосковье стали для многих потенциальных арендаторов в сегменте "эконом": на фоне общего снижения платежеспособности и отсутствия финансовой стабильности сокращается группа людей, готовых выложить значительную сумму на новогодний досуг. Поэтому многие экономят, предпочитая праздновать по старинке - дома или у друзей, соглашается гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.Те, кто не стеснен в средствах и решил провести время в Подмосковье, все чаще предпочитают съемному частному коттеджу камерные дома отдыха с организованной праздничной программой и полным комплексом услуг, продолжает Оксана Полякова. Или вовсе едут за границу. Тем более, что расходы (на семью из 2-3 человек) могут быть сопоставимы с арендой коттеджа, но отдых может получиться более ярким и экзотичным, отмечает Павел Луценко.Вслед за спросом снижается и число собственников, которые выставляют свои коттеджи в аренду на новогодние каникулы. По оценкам ИНКОМ-Недвижимость, предложение коттеджей для аренды на новогодние каникулы сократилось вдвое."В настоящее время лишь 35% экспозиции домов для долгосрочной аренды предлагаются нанимателям и для проведения Нового года, тогда как традиционно их было около 70%", - отмечает Оксана Полякова. По ее словам, собственники в большей степени сейчас делают упор на прибыльность летнего сезона и заинтересованы в том, чтобы их объекты были в хорошей сохранности. Сдавать дом с участком веселой компании на праздник – всегда риск.Согласно подсчетам ЦИАН, сейчас в Подмосковье для краткосрочной аренды на новый год представлено около 2 тысяч домов и коттеджей, в Ленобласти – около 500 лотов. Больше всего вариантов для новогодней аренды можно найти в северо-западной части Подмосковья: Новорижское, Волоколамское Пятницкое, Ленинградское и Дмитровское шоссе. На эту часть Московской области приходится около 35% лотов. Это объясняется сочетанием привлекательных природных ландшафтов (лесных массивов, рек, озер и водохранилища) с наличием большого числа качественных загородных поселков с удобной транспортной доступностью.В целом палитра предложений широка и способна удовлетворить практически любой вкус (простые дома в дачных поселках до дорогих особняков) и кошелек. Тем более, что в этом году новогодняя аренда коттеджей в Подмосковье подешевела – в среднем на 5-10%. Сама тенденция на снижение наблюдается уже не первый год. Так, в 2018 году отмечали уменьшение арендных ставок на новогодние каникулы на 5-7%.Хотя в целом ценники до сих пор в разы превышают стандартные арендные ставки, отмечают эксперты. Как правило, аренда подмосковного коттеджа в Новый год в 2,5-3 раза выше, чем на обычные выходные, в регионах – в 1,5-2 раза, отмечает Павел Луценко."Проживание в доме в течение нескольких праздничных дней обычно стоит столько же, сколько месяц в обычное время, кроме того, арендатор обязан выплатить страховой депозит в том же размере – в связи с риском порчи имущества", - добавляет Оксана ПоляковаСамые дешевые коттеджи сдаются на три новогодних дня за 35-45 тыс рублей. Но в среднем цена составляет 80-120 тыс за три дня. В таких домах обычно несколько (6-15) спальных мест, часто предлагается баня, барбекю, спортивное оборудование – лыжи, сноуборд, бильярд, домашний кинотеатр, иногда даже бассейн.Самыми популярный срок аренды на новогодние каникулы 3-5 дней. Чаще всего используется вариант с заездом 31 января и выездом 2 января: на такие предложения приходится около 80% предложений, продолжает руководитель аналитического центра ЦИАН.Как правило, у больших компаний (друзья, несколько семей – в складчину) востребованы многокомнатные дома с несколькими спальнями, чтобы с комфортом разместиться в отдельных комнатах, добавляет Оксана Полякова. Среди их традиционных запросов – наличие бани или сауны, караоке и бильярда, прочих развлечений. Для тихого семейного отдыха или романтического праздника арендаторы предпочитают уютные небольшие дома.Можно найти варианты с танцполом, банкетным залом, бассейном и спа-комплексом. Кроме того, есть и целые рекреационные комплексы, дома отдыха и отели, где тоже сдаются коттеджи. Там на Новый год централизованно устраиваются шоу и банкет, которые иногда включаются в цену, иногда идут отдельно. Стоимость такого отдыха без новогодней программы – от 20-30 тысяч рублей в сутки.Между тем в Авито Недвижимость отмечают увеличение спроса на аренду загородных домов в новогодние праздники в целом по России. По их данным, снять загородный дом на Новый год стало не только доступнее, но и популярнее. Такая тенденция связана с увеличением интереса к подобному виду отдыха: объем предложения по стране вырос на 25,9%, спрос в целом по стране увеличился на 30%.