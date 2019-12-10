Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев. Все это время ее имя не уходит из новостей. Кажется, что при жизни о певице писали меньше, чем сегодня.

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев. Все это время ее имя не уходит из новостей. Кажется, что при жизни о певице писали меньше, чем сегодня.Родные и менеджмент певицы активно поддерживают идею присвоения Началовой звания "Заслуженной артистки Российской Федерации" посмертно. Поклонники требуют, чтобы в Москве и Воронеже появились улицы и школы имени Юлии Началовой, мечтают о создании мемориального музея и освящения в ее честь храма.Певица Азиза в своих желаниях более реалистична – она лишь хочет, чтобы в Москве состоялся концерт памяти Началовой. Мол, покойная достойна уважения и признания, потому что такие яркие звезды рождаются раз в столетие.Азиза даже была готова исполнить новинку на вечере памяти своей прославленной коллеги. Но, как выяснилось, от проведения такого мероприятия было решено отказаться. "Жаль, что концерта не будет, – плачет артистка. – На таких песнях, как у Юли, растут целые поколения. Ее произведения – очень светлые и позитивные – дарили людям улыбку на лице, свет в глазах, надежду на завтрашний день. Юлька была как маленький ангел. Жаль, что при ее жизни продюсеры сочли, что другие должны петь на сцене, а не Юля".Именно это равнодушие начальников экран и невостребованность, по мнению Азизы, и стало настоящей причиной смерти ой "Люди, работающие на телевидении, при жизни Началову особо не показывали. Это – большая травма для нее. Как итог – обострение всех болезней, которые у нее были, на нервной почве. Все от переживаний....", – пояснила свои слова певица."Есть "Культура", "ТВЦ"... И не снять концерт памяти такого светлого и талантливого человека! Значит, ничего хорошего не будет в этом обществе. Бог им судья!" – цитирует взбешенную несправедливостью Азизу портал "