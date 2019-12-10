10.12.2019

2019-12-10 10:50:03

Очередной «варяг» будет представлять интересы Владимирской области в Москве



С сегодняшнего дня представительство администрации Владимирской области при правительстве Российской Федерации возглавит врио замгубернатора Михаил Коротаев.

Он заменил собой ушедшего на прошлой неделе на пенсию Вячеслава Климанова.

Родился Михаил Юрьевич в Кургане 54 года назад. Окончил Московский институт экономики и культуры и Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики. Работал в представительстве Башкортостана при Президенте РФ, в министерстве по развитию Дальнего Востока, в администрациях Московской и Орловской областей.

С регионом33 Коротаева связывает то, что до сегодняшнего дня он был среди советников Владимира Сипягина, сообщает пресс-службы обладминистрации.

Фото с сайта https://avo.ru/