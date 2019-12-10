Злоумышленник, имея ключ от квартиры потерпевшего, похитил имущество на сумму более 1 миллиона рублей...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящего имущества из квартиры.В полицию с заявлением о краже обратился 69-летний москвич. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили из его квартиры на Хамовническом Валу дорогостоящие наручные часы и другое имущество. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Усачева задержали подозреваемого – 39-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник ранее работал персональным водителем у заявителя и имел ключи от квартиры, с помощью которых проник в помещение и совершил данное противоправное деяние. У задержанного изъяты похищенные часы.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60