Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков потребовал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, которые прошли в 2012 и 2014 годах соответственно. Он не уверен в правильности вручения наград.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков потребовал пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи, которые прошли в 2012 и 2014 годах соответственно. Он не уверен в правильности вручения наград.Мужчина заявил, что необходимо наказать тех, кто занимался коррупцией в разных видах спорта. К примеру, в таких, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, лыжи, биатлон и бобслей. По мнению Григория Родченкова, в этих дисциплинах отмечается частое употребление допинга.Чтобы исключить нечестность в отношении спортсменов по всему миру, он предложил пересмотреть результаты Олимпийских игр в Лондоне и Сочи. Стоит заметить, что к российским спортсменам исполнительный комитет WADA имеет больше претензий, чем к их зарубежным коллегам. Родченков фактически призвал отобрать медали у наших соотечественников, что стало новым ударом для России, сообщает британская газета .уточняет: бежавший в Америку в 2016 году и устроивший настоящую облаву на Российское антидопинговое агентство химик заявил, что решение исполкома WADA послужит уроком для страны. По его словам, санкции в отношении наших спортсменов – назидание для остальных. Кроме того, ограничения помогут защитить "чистых" олимпийцев от допинг-скандалов."Пусть каждая коррумпированная нация, которая пытается играть по нелегальным российским пьесам, прислушается к сегодняшнему монументальному решению. Когда допинг-сговоры станут преступлением в соответствии с Антидопинговым актом Родченкова, мошенники будут находиться в американских тюрьмах, а чистые спортсмены будут лучше защищены", – подчеркнул мужчина.14 Дек 2018 в 9:01 PST