Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет лично отпевать скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Чин отпевания состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя, передает телеканал . О ..

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет лично отпевать скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Чин отпевания состоится 12 декабря в храме Христа Спасителя, передает телеканал .О том, что Лужков умер, стало известно во вторник. Бывший градоначальник скончался в клинике в Мюнхене, где ему проводили операцию на сердце. Он ушел из жизни, не приходя в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Политику было 83 года.