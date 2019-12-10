Встреча президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель началась в Париже.

Встреча президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель началась в Париже.Как передает РИА Новости, российский президент и немецкий канцлер проводят переговоры перед саммитом "нормандской четверки"​​​, который пройдет в столице Франции 9 декабря.Ожидается, что оба политика коснутся вопроса высылки двух представителей посольства РФ из ФРГ, которое произошло 4 декабря 2019 года. МИД ФРГ объяснил этот шаг тем, что Москва якобы не сотрудничает по делу об убийстве в Берлине 40-летнего гражданина Грузии. Подозреваемым в преступлении назван россиянин.До этого Путин и Меркель общались на полях G20 в японской Осаке в июне 2019 года.В Кремле подчеркивают, что несмотря на то, что Германия с 2014 года в связи с украинскими событиями взяла курс на снижение развития двусторонних отношений, политический диалог с Берлином – продолжается.6 декабря Путин встречался с руководителями крупнейших немецких компаний Siemens, Bayer и Knauf и заверил их в том, что Москва заинтересована, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя в России комфортно.Пока российский президент разговаривал с канцлером ФРГ, его украинский коллега встретился с президентом Франции. После Макрона у Зеленского запланирована встреча опять же с Меркель, а у Путина, наоборот, с Макроном. А вот тет-а-тет президенты России и Украины поговорят уже после саммита "четверки".