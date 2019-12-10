По версии следствия, фигурант похитил облицовочную плитку с фасада офисного здания.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в июле текущего года после поступившего сообщения о хищении облицовочной плитки с одного из офисных зданий в Коврове.По версии следствия, обвиняемый, проходя днем мимо здания, убедился, что за ним никто не наблюдает, повредил крепления и с помощью ножа демонтировал более 25 элементов отделки, общей площадью свыше 11 м2. Собственнику был причинен ущерб на сумму около 9 000 рублей.Часть похищенного имущества злоумышленник отнес домой, планируя затем вернуться за оставшейся плиткой, однако был задержан оперативниками.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.