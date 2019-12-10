Скандально известный украинский сайт Миротворец, в котором публиковались данные о врагах Украины, объявил о своем закрытии по велению некоторых объективных обстоятельств. При этом в сообщении администрации добавляется, что двух часов им хватит. Кто поставил условие про два часа, не говорится.

Скандально известный украинский сайт "Миротворец", в котором публиковались данные о "врагах" Украины, объявил о своем закрытии "по велению некоторых объективных обстоятельств".При этом в сообщении администрации добавляется: "Рассчитываем, что двух часов нам хватит". Кто поставил условие про два часа, не говорится.Волонтеры также отмечают, что в 18 часов по местному времени будут полностью остановлены все серверы "Миротворца", но у отдельных категорий пользователей и на отдельном закрытом ресурсе останется доступ к сведениям в разделе "Чистилище", сообщает украинское издание Гордон.ua.На сайт "Миротворца", который действует с весны 2014 года, попадали персональные данные многих людей, которых украинские националисты считают "врагами" Украины.В базе данных, например, содержались персональные данные на писателя Олеся Бузину и политика Олега Калашникова, которые были убиты в 2015 году — вскоре после внесения в "расстрельный список" этого сайта.В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную раду инициировать закрытие сайта из-за создания угрозы безопасности тех, чьи персональные данные попали в базу данных "Миротворца".Связано ли условие закрыть сайт украинских националистов "за два часа" с состоявшимися накануне в Париже переговорами "нормандской четверки", пока не сообщается.