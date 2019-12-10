Певица Ирина Понаровская стала гостем ток-шоу Судьба человека на телеканале Россия 1. Артистка рассказала шоумену Борису Корчевникову, как это – быть на пороге смерти.

Певица Ирина Понаровская стала гостем ток-шоу "Судьбачеловека" на телеканале "Россия 1". Артистка рассказала шоумену БорисуКорчевникову, как это – быть на пороге смерти.В 1979 году на гастролях в Кургане Ирина почувствовала недомоганиепрямо на сцене. У артистки была серьезная болезнь почек."Я чувствую, что мне становится очень плохо. Я допеваю песнюи успеваю уйти за кулисы. И все. И дальше я вижу, что я лежу. А потом, вижу,как меня несут. А потом лечу", – рассказала Ирина Понаровская в ток-шоу "Судьбачеловека"."Со стороны видите, что вы лежите?" – переспросил перепуганный ведущий программы Борис Корчевников. Шоумен не скрывал удивления.По словам Понаровской, она почувствовала тогда, что летит ксвету. Перед собой она видела сказочное место."Красота бесконечная. Такое ощущение, что все золотом залито,но источника света нет. Мне было очень легко. Я была как будто мыльный пузырь.И прозрачная легкость. У меня ощущение легкости", – поделилась вокалистка.Знаменитость в тяжелом состоянии доставили в ближайшуюбольницу. Понаровская оказалась в реанимации. У Ирины остановилось сердце. Онапережила клиническую смерть."Врачи потом мне рассказали: "Когда сердце забилось, тысказала слово "Зачем?" Я не знаю, что это значит", – отметила героиня сегодняшнеговыпуска шоуВокалистка уверена, что ей не просто так послано небом этоиспытание. Ирина Понаровская считает, что получила важный урок."Для того, чтобы стать стройной, красивой, здоровой, дожитьдо своих лет со здоровым организмом. Понять, что важно в этой жизни. Наверное,для этого мне было это дано. Может быть тот момент – это был правильный момент,потому что, случись со мной в моем возрасте, то, что случилась со мной тогда, яне знаю осталась бы я жива, потому что это невыносимые муки", – сказала ИринаПонаровская в эфире ток-шоу