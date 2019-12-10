Почта России и Банк ВТБ через АО «НЛТ» инвестируют 3 млрд рублей в оборудование для логистического центра в Новосибирске

Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» (АО «НЛТ») (совместное предприятие Почта России и Банк ВТБ), созданное для реализации важнейшего инфраструктурного проекта по построению новой национальной логистической инфраструктуры, инвестирует 3 млрд рублей в оборудование для логистического почтового центра (ЛПЦ) в Новосибирске.Ключевая задача проекта – оснащение ЛПЦ в Новосибирске современным сортировочным оборудованием, которое позволит обеспечить максимальную пропускную способность и стабильную работу при пиковой нагрузке до 2 млн отправлений в сутки. Первая партия оборудования будет доставлена в город в январе 2020 года.Поставщиком и интегратором оборудования для АО «НЛТ» в единый производственный комплекс выступит компания SF Express, один из лидеров на рынке логистических услуг Китайской Народной Республики, обладающая огромным опытом реализации готовых решений для логистических центров. В рамках сотрудничества АО «НЛТ» и SF Express предусмотрен также ряд дополнительных сервисов, таких как автоматизация работы места международного почтового обмена (ММПО) с применением уже доказавших свою эффективность технологий, обучение персонала, установка конвейерного оборудования для оптимизации процессов внутренней логистики ЛПЦ, а также гарантийное обслуживание.Первым на площадке ЛПЦ Новосибирска будет установлен сортировщик крупных посылок и почтовых емкостей, который был специально разработан под потребности данного проекта компанией Fives, входящей в число лидеров на мировом рынке сортировочного оборудования. Аналогичное оборудование закупается многими европейскими странами и рассчитано на 10 лет непрерывной обработки почтовых отправлений и емкостей.«Начало поставок самого современного оборудования для Новосибирского ЛПЦ – это выход на финишную прямую. Мы максимально приблизились к этапу запуска важнейшего объекта, который будет обслуживать ряд крупнейших областей Сибири. Событие имеет большое значение для развития рынка электронной коммерции и задает абсолютно новый стандарт качества при обработке почтовых отправлении», – прокомментировал заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин.«Банк ВТБ видит большие перспективы в развитии логистической почтовой инфраструктуры. Реализация проекта «Национальные Логистические Технологии» способствует существенному увеличению доли электронной торговли в России. Уверен, что поставка высокотехнологичного оборудования в Новосибирский ЛПЦ обеспечит качественный, доступный и быстрый сервис по доставке товаров на территории Сибирского федерального округа», – отметил руководитель департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Капитал Олег Панкратов.Справка:Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 433,3 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).Выручка Почты России от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12,2 млрд рублей и составила 190,43 млрд рублей (по сравнению со 178,1 млрд рублей в 2017 году). Фактическая чистая прибыль Почты России в 3,5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2,7 млрд рублей.