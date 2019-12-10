10.12.2019

2019-12-10 15:15:03

Подпольное казино во Владимире платило за крышевание самозванке

Неоднократно уличенная в обмане бывшая адвокат снова предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Три года назад она обещала своей знакомой покровительство силовых структур в работе незаконного игорного дома в центре Владимира. Обещание, разумеется, не сдержала. Но настойчиво требовала ежемесячных платежей в размере 80 тысяч рублей. И даже начисляла проценты за задержки выплат. И в результате, менее чем за год, получила денег, алкогольных напитков и продуктов питания на общую сумму около 1 миллиона 100 тысяч рублей. Тем временем, подпольное казино нарыли настоящие правоохранительные органы. Попавшая в поле зрения следствия лже-покровительница виновной себя не признала. Но следователем СК России при оперативном сопровождении Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России по делу собран комплекс доказательств. И теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу. Следственный комитет по Владимирской области напоминает, в марте 2017 года Ирина Мустафина осуждена к 4 годам лишения свободы условно с запретом заниматься адвокатской практикой в течение 2,5 лет за пособничество и обещание посредничества в даче взятки бывшему федеральному судье Октябрьского районного суда. А в сентябре 2018 года приговором суда за покушение на мошенничество в отношении предпринимателя она осуждена к реальному лишению свободы сроком на 4 года 4 месяца с лишением права осуществления адвокатской деятельности.