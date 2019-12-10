Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно опозорился на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Казус, приключившийся с политиком, в разговоре с корреспондентом Дни.ру прокомментировал ведущий Владимир Соловьев, которого тот припомнил во время своего выступления.

Президент Украины Владимир Зеленский прилюдно опозорился на пресс-конференции по итогам переговоров лидеров стран нормандской четверки в Париже. Казус, приключившийся с политиком, в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" прокомментировал ведущий Владимир Соловьев, которого тот припомнил во время своего выступления.Пытаясь убедить своих собеседников в отсутствии на Украине притеснений для русскоязычных Владимир Зеленский неожиданно вспомнил о Владимире Соловьеве. Политик заметил, что российский ведущий говорит об украинской политике, но в самой стране – весьма не частый гость.Впрочем, этому есть вполне разумное объяснение. Владимир Соловьев, как и многие журналисты из России, объявлены на Украине персонами нон грата. Таким образом, Владимир Зеленский этим примером фактически опроверг собственную мысль.Сам Владимир Соловьев в разговоре с "" обратил внимание на еще один любопытный аспект позора Владимира Зеленского в Париже. "Хотелосьбы отметить, что мы запрещены к показу на Украине. Так что украинская власть почти всем нам не только запретила въезд, но еще и запретила трансляции нашихпрограмм и, в общем – трансляции наших каналов", – подчеркнул журналист.И тот факт, что президент Украины во время своей речи обращается к Владимиру Соловьеву показывает, что следит за его работой и знаком с его программами. "Получается,Зеленский нарушает собственные законы и подсматривает и подслушивает", – заметил ведущий. "Ужехватит стесняться. Пусть разрешит и трансляцию, и разрешит журналистам въезд", – добавил он.Оценил Владимир Соловьев и возможность личной встречи с Владимиром Зеленским. "Емуинтервью я давать не буду, у него взять смогу. Лучше – в Донецке", – подчеркнул журналист.Как писали "Дни.ру", Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1" предложил Владимиру Зеленскому вместе отправиться в Донбасс. Там у президента Украины наконец появится возможность за закрытыми дверями поговорить с руководителями Луганской и Донецкой народных республик."Вам говорят, что надо говорить с людьми, представляющими власть в Донецке и Луганске, а Вы начинаете кругали крутить. Ну что же Вы, Владимир Александрович! Время шуточек давно прошло", – подчеркнул Владимир Соловьев.