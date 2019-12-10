Скандально известная Диана Шурыгина
счастлива с новым избранником. Ухажер вертихвостки миллионер Денис Ребров по
уши влюблен.
Скандально известная Диана Шурыгина
счастлива с новым избранником. Ухажер вертихвостки миллионер Денис Ребров по
уши влюблен.
По словам Дениса, он без ума от Дианы.
Молодой мужчина закрывает глаза на то, что говорят о Шурыгиной за спиной. Звезда
ток-шоу покорила его своей естественностью и
непринужденностью.
"Говорю, как есть: она привлекла меня своим
поведением при первой встрече. Вела себя стеснительно, в то же время не боялась
показать себя настоящую", – сказал журналистам Денис Ребров.
Миллионер отметил, что поначалу он был с Дианой
только в рабочих отношениях. О романе не могло быть и речи – Шурыгина была замужем
за оператором Андреем Шляниным.
"Началось все с офигенного ресторана с
видом на Москву с высоты 356 метров. У нас была бизнес-встреча с Дианой и ее
мужем, мы ужинали и общались. Было круто и легко. Мне было приятно и не
хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер, и пришлось расходиться.
Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мы
обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил
встретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не
отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встрече
втроем в боулинге", – цитирует Дениса Реброва
Еще до развода с мужем
Шурыгину и Реброва часто видели вместе. Когда же Денис, сколотивший состояние
на криптовалюте и продвижении аккаунтов в социальной сети, отвез Диану на
курорт, стало ясно, их отношения давно не дружеские.
Напомним, в начале декабря
стало известно, что и Андрей Шлянин официально развелись. Об
этом девушка рассказала в личном "Инстаграм". Она сообщила, что причиной расставания
с мужем стало ее нежелание иметь детей. По словам , муж очень
хотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако девушка еще не
готова исполнять родительские обязанности.
10 Дек 2019 в 9:41 PST