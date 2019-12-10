Скандально известная Диана Шурыгина счастлива с новым избранником. Ухажер вертихвостки миллионер Денис Ребров по уши влюблен.

Скандально известная Диана Шурыгинасчастлива с новым избранником. Ухажер вертихвостки миллионер Денис Ребров поуши влюблен.По словам Дениса, он без ума от Дианы.Молодой мужчина закрывает глаза на то, что говорят о Шурыгиной за спиной. Звездаток-шоу покорила его своей естественностью инепринужденностью."Говорю, как есть: она привлекла меня своимповедением при первой встрече. Вела себя стеснительно, в то же время не бояласьпоказать себя настоящую", – сказал журналистам Денис Ребров.Миллионер отметил, что поначалу он был с Дианойтолько в рабочих отношениях. О романе не могло быть и речи – Шурыгина была замужемза оператором Андреем Шляниным."Началось все с офигенного ресторана свидом на Москву с высоты 356 метров. У нас была бизнес-встреча с Дианой и еемужем, мы ужинали и общались. Было круто и легко. Мне было приятно и нехотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер, и пришлось расходиться.Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мыобменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложилвстретиться наедине. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я неотступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге мы сошлись на встречевтроем в боулинге", – цитирует Дениса РеброваЕще до развода с мужемШурыгину и Реброва часто видели вместе. Когда же Денис, сколотивший состояниена криптовалюте и продвижении аккаунтов в социальной сети, отвез Диану накурорт, стало ясно, их отношения давно не дружеские.Напомним, в начале декабрястало известно, что и Андрей Шлянин официально развелись. Обэтом девушка рассказала в личном "Инстаграм". Она сообщила, что причиной расставанияс мужем стало ее нежелание иметь детей. По словам , муж оченьхотел, чтобы в скором времени у него появился наследник, однако девушка еще неготова исполнять родительские обязанности.10 Дек 2019 в 9:41 PST