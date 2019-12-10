При личном досмотре у подозревамого было обнаружено и изъято более 50 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Исаковского задержали 39-летнего мужчину, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято более 50 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 100 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин.Следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56