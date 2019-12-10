В помещение микрофинансовой организации зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы денежные средства, после чего скрылся...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Центральное и УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали приезжего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, специалиста микрофинансовой организации, в помещение зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил из кассы денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 20 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий.Похищенным злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22