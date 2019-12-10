Ущерб, причиненный потерпевшим от преступных действий, составил более 300 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району поступило несколько заявлений о кражах имущества из дачных домов, магазина и с территории земельных участков, расположенных в городе Покрове.У заявителей были похищены велосипеды, скутер, электрические инструменты, бытовая техника, мобильные телефоны, а также иное имущество, представляющее ценность. В одном из сетевых магазинов в города неизвестные похитили 200 бутылок пива.Стражи правопорядка опросили потерпевших, изъяли следы с мест преступлений, обследовали места возможного сбыта краденого.В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Петушинскому району задержали подозреваемых в совершении краж. Ими оказались четверо жителей Покрова в возрасте от 19 до 23 лет. В полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что похищенное имущество продавали, а деньги тратили по своему усмотрению.По имеющимся у оперативников данным, задержанные причастны не менее чем к 16 кражам, совершенным поодиночке и совместно в период с апреля по сентябрь текущего года на территории Покрова.Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 300 000 рублей.По всем фактам следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.ч.1,2,3 ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, полицейскими проводятся мероприятия по изъятию похищенного и передаче его владельцам.