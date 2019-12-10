Чешским полицейским удалось обнаружить мужчину, открывшего стрельбу в больнице Остравы, при задержании он покончил с собой.

Чешским полицейским удалось обнаружить мужчину, открывшего стрельбу в больнице Остравы, при задержании он покончил с собой, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, во вторник утром в больнице произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек, еще двое ранены, преступник скрылся.По информации полиции, обнаружен автомобиль подозреваемого. Перед задержанием он покончил с собой. Его личность устанавливается.