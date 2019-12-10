В экстренные службы Москвы поступили анонимные сообщения о минировании сразу 25 станций метро. Данные проверяют специалисты. По информации , станции метрополитена работают в обычном ..

В экстренные службы Москвы поступили анонимные сообщения о минировании сразу 25 станций метро. Данные проверяют специалисты.По информации , станции метрополитена работают в обычном режиме. Ранее также были сообщения о заложенных бомбах в 13 школах, шести торговых центрах, судах и здании Храма Христа Спасителя, напоминает .