С рукопожатия начали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский переговоры на нормандском саммите в Елисейском дворце. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Это первая личная встреча глав двух государств. До этого Зеленский и Путин только общались по телефону.

С рукопожатия начали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский переговоры на нормандском саммите в Елисейском дворце. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Это первая личная встреча глав двух государств. До этого Зеленский и Путин только общались по телефону.Кроме того, уточнено время общения Зеленского и Путина между собой с глазу на глаз, сообщает РИА Новости. Они поговорят после окончания встречи в формате "нормандской четверки", но до начала общей пресс-конференции. Ранее предполагалось, что Путин и Зеленский будут общаться между собой уже после проведения пресс-конференции.Переговоры в нормандском формате начались с задержкой на полтора часа. На сами переговоры предварительно резервировалось 2 часа и еще 45 минут. Но помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что у встречи нет особых ограничений по времени.Каждая из личных встреч Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель продолжалась по полчаса. С Макроном Путин общался в Золотом зале, а встреча "нормандской четверки" проходит в зале "Мюрат" Елисейского дворца. За круглым столом переговоров напротив Путина сидит Зеленский, справа от президента России сидит Эммануэль Макрон, по левую руку — канцлер Ангела Меркель.Основная тема переговоров — выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.