Четыре человека погибли, двое получили тяжелые травмы в результате стрельбы в университетской больнице чешской Остравы. Очевидец снял на видео место ЧП.

Четыре человека погибли, двое получили тяжелые травмы в результате стрельбы в университетской больнице чешской Остравы, сообщает МВД страны. Очевидец снял на видео место ЧП.Выстрелы прогремели около 7 часов утра по местному времени (около 9 утра по Москве) 10 декабря. По предварительным данным, огонь открыл мужчина в красной куртке, но о его мотивах ничего не сообщается.Жертвами стрелка стали четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы, в настоящее время врачи борются за их жизни. В то же время губернатор Моравско-Силезского края, как передает местное телевидение, сообщил о шести погибших.С места происшествия злоумышленник скрылся. Больница оцеплена, над районом барражирует полицейский вертолет.