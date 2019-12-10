Исполнительница встретилась с приятельницами. Для выхода в свет певица Алсу
выбрала элегантный модный наряд – облегающий черный комбинезон.
Исполнительница встретилась с приятельницами. Для выхода в свет певица Алсу
выбрала элегантный модный наряд – облегающий черный комбинезон.
Артистка уже
не первый год дружит с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Каждый раз для совместных прогулок они
выбирают броские актуальные образы.
На сей раз
певица Алсу облачилась в комбинезон с пышными рукавами и тонким
поясом. Образ звезда дополнила туфлями-лодочками в тон на шпильках.
В ее ушах красовались крупные серьги в форме ракушки.
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