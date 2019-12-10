Исполнительница встретилась с приятельницами. Для выхода в свет певица Алсу выбрала элегантный модный наряд – облегающий черный комбинезон.

Исполнительница встретилась с приятельницами. Для выхода в свет певица Алсувыбрала элегантный модный наряд – облегающий черный комбинезон.Артистка ужене первый год дружит с женой Гарика Мартиросяна Жанной. Каждый раз для совместных прогулок онивыбирают броские актуальные образы.На сей разпевица Алсу облачилась в комбинезон с пышными рукавами и тонкимпоясом. Образ звезда дополнила туфлями-лодочками в тон на шпильках.В ее ушах красовались крупные серьги в форме ракушки.Материал дополняется