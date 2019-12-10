Артист Тарзан, чье настоящее имя Сергей Глушко, вновь ошарашил общественность своим пикантным снимком. Правда, его снова закидали камнями.

Артист Тарзан, чье настоящее имя Сергей Глушко, вновь ошарашил общественность своим пикантным снимком. Правда, его снова закидали камнями.Супруга певица Натальи Королевой знают как большого хулигана и приколиста. Правда, судя по реакции пользователей, в этот раз он несколько перегнул палку. Его новая публикация собрала не только восхищенный отзывы, но и резкую критику в адрес артиста.Как сообщает , Сергей предстал в сексуализированном образе Деда Мороза или же скорее Санта Клауса, о чем говорит цвет его костюма. На плечи он накинул традиционный халат с белой меховой оторчкой, надел шапку. Впрочем, внимание пользователей куда больше привлекли коробки, за которыми Тарзан и его "боевые товарищи" спрятали свои причинные места. Любопытно, что у троих присутствующих на фото, помимо Сергея, коробки квадратной формы, а у Глушко – продолговатой. Что он хотел этим сказать – остается загадкой.Впрочем, цель самого поста ясна – таким образом Сергей хотел привлечь внимание к своему новогоднему шоу. Он дерзко подписал пикантную фотографию провокационным лозунгом: "Этот подарок под елку не положишь – он всегда стоИт!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).В свою очередь большинство поклонниц буквально забросали артиста комплиментами. Многие отметили, что хотели бы завести себе такого Деда Мороза, однако нашлись и те, кто упрекнул Тарзана в торговле своим детородным органом: "Стремно почти в 50 заниматься продажей тела. Наверное Натали перекрыла кислород что снова взялись за старое..".