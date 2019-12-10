Первый за долгое время концерт вокалиста Николая Носкова можно назвать триумфальным. Во время выступления звезды многие зрители не могли сдержать эмоций.

Первый за долгое время концерт вокалиста Николая Носковаможно назвать триумфальным. Во время выступления звезды многие зрители не моглисдержать эмоций.Накануне в Crocus City Hall состоялся сольник Николая Носкова. Шесть тысяч человек пришлина встречу с Заслуженным артистом России. Певец открыл концерт полюбившимсямногим хитом "Это здорово". Поклонники встречали любимого вокалиста стоя.Звезда выступала вживую. Носкову аккомпанировал известный оркестр Red Square Band. Стоит отметить, что зал без устали подпевал Носкову, слова композиций народ знал наизусть. Артист не раз направлял микрофон к зрителям, предлагая присоединиться.Организовали мероприятие компания PMI и известный продюсер Виктор Дробыш. Медиаменеджер давно дружит с артистом."Вчера вCrocus City Hallпроизошло чудо, и оно дажене столько связано с состоянием Николая, тем, что произошло, а скорее всего стем, что мы увидели, насколько близкими и отзывчивыми могут быть люди,насколько могут быть тонкие, ранимые и душевные слушатели, насколько могут бытьчуткие, добрые и отзывчивые артисты, которые вызвались поддержать Николая,насколько красивая получилась программа, потому что она была целиком пропитанадобром. В то время, когда ругаются люди, когда ругаются продюсеры, композиторы,когда артисты уходят, когда мы видим кучу негатива, который выплескивается.Этот концерт был какой-то ангельский, и единственное, что меня расстраивает,что он уже прошел. Николай был прекрасен, зал был необыкновенный", – расчувствовался Виктор Дробыш "Дни.ру".Во время выступления Николая преданные фанаты не смогли сдержать слез. Было заметно, чтолюди искренне переживали за здоровье Носкова и очень ждали еговозвращения на сцену. После инсульта артист проходил долгую реабилитацию. Пришлосьфактически заново учиться говорить и ходить.По словам Дробыша, возвращению Носкова на сцену содействовал друг и коллега по цеху Саша Иванов. Молодой артист был всегда рядом, помогал творчески развиваться."Что касается Николая и егоисполнения, мне кажется, он максимально круто сделал то, что должен былсделать. Шли мы к этому целый год, это была наша идея, и если вы хотите узнать,кто главный виновник этого события, то это конечно Саша Иванов – человек,который целый год не отходил от Николая, также, как и жена Николая Марина", – добавил продюсер.Поддержать Николая Носкова в важный для него день приехали члены егосемьи. Жена Марина, дочь Екатерина с супругом и маленькие внучки, тоже вышли насцену. Вместе с главной звездой вечера выступили и многие звезды отечественногошоу-бизнеса: Сергей Полунин, Лолита, Диана Арбенина, Слава, Валерия, Наргиз,Алексей Глызин, Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Саша Иванов, Владимир Пресняков и Евгений Маргулис."Я никогда за свою жизнь, а моя творческая карьера длится уже более тридцати лет, не видел такого зала. Я видел большее количество народа, но я никогда не видел публики душевнее. Поэтому для меня это, наверное, был самый главный концерт в жизни. Огромная благодарность всем, всем без исключения, это касается не только артистов Лолиты, Славы, Арбениной , Валерии и всех остальных, это касается людей, которые помогали создавать этот концерт, звукорежиссеры, режиссеры концерта, менеджеры, все, кто был рядом", – сказал Виктор Дробыш.Продюсер отметил, что в Сети многие обвиняют звездшоу-бизнеса, мол, знаменитые друзья бросили в трудный час. Викторпризнался, что и у него были такие мысли. Сейчас вспоминать об этом он нехочет."Я не хочу говорить о плохом, но огромноеколичество людей задает мне вопрос после концерта, и я думаю он мучает всехчитателей: "А где были близкие друзья Николая и коллеги по цеху?". Яотказываюсь это комментировать, считаю, что каждый имеет право делать то, чтоон хочет, до концерта у меня было множество неприятных фраз в адрес этих людей,а после концерта мне не хочется ни о чем таком говорить. Мне кажется, все ктохотели быть с Николаем, все были, так что на этот вопрос ответов у меня никтоне получит", – высказался продюсер.После Виктор Дробыш обрадовал поклонников творчества . Продюсер сообщил, что в следующем году артист, если позволит здоровье, вновь выйдет на сцену с сольной программой.