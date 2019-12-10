В Чили во время перелета в Антарктиду потерпел крушение самолет военно-воздушных сил. По данным , на борту находились 38 человек. Самолет перестал выходить на связь спустя шесть часов после ..

В Чили во время перелета в Антарктиду потерпел крушение самолет военно-воздушных сил. По данным , на борту находились 38 человек.Самолет перестал выходить на связь спустя шесть часов после вылета, пишет . Речь идет о военно-транспортном воздушном судне C-130 Hercules. Самолет был признан потерпевшим аварию после того, как с момента пропажи с радаров прошло шесть часов, уточняет .