Ксения Бородина ответила на несколько вопросов своих фанатов. Ведущая скандально известного телепроекта Дом-2 не смогла сдержать возмущения, когда речь зашла о решении девочки сменить пол.

Ксения Бородина ответила на несколько вопросов своих фанатов. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" не смогла сдержать возмущения, когда речь зашла о решении девочки сменить пол.3 Ноя 2019 в 1:40 PDTМатериал дополняется