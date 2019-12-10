Ксения Бородина ответила на несколько вопросов своих фанатов. Ведущая скандально известного телепроекта Дом-2 не смогла сдержать возмущения, когда речь зашла о решении девочки сменить пол.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2019-prosto-amoralno-borodina-vzbesilas-iz-za-dejstvij-znamenitoj-aktrisy.html" target="_blank">Просто аморально!: Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы</a> - Ксения Бородина ответила на несколько вопросов своих фанатов. Ведущая скандально известного телепроекта Дом-2 не смогла сдержать возмущения, когда речь зашла о решении девочки сменить пол.
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2019-prosto-amoralno-borodina-vzbesilas-iz-za-dejstvij-znamenitoj-aktrisy.html]Просто аморально!: Бородина взбесилась из-за действий знаменитой актрисы[/url] - Ксения Бородина ответила на несколько вопросов своих фанатов. Ведущая скандально известного телепроекта Дом-2 не смогла сдержать возмущения, когда речь зашла о решении девочки сменить пол.