Максим Галкин прокомментировал трагическую новость. Судя по эмоциональному высказыванию, юмориста очень опечалило то, что Юрий Лужков умер.

Максим Галкин прокомментировал трагическую новость. Судя по эмоциональному высказыванию, юмориста очень опечалило то, что Юрий Лужков умер.Смерть83-летнего экс-мэра Москвы ошарашила многих. Все помнят его полным сил. МаксимГалкин тоже пришел в шок от известия о смерти Юрия Лужкова.Артиствыразил "самые искренние соболезнования" семье государственного деятеля. Онотметил, что у нас обычно восхваляют человека, пока он занимает должность изабывают, когда тот теряет влияние.Пословам Галкина, к деятельности Юрия Лужкова можно относиться по-разному, и онбыл разным мэром в разные годы. "Но я отчетливо помню как москвич, что в своюпервую пятилетку в эпоху надежд и политической наивности он был тем городскимначальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан, тогда онбыл поистине народным. И много сделал достойного", – заявил юморист.10 Дек 2019 в 1:33 PSTМатериал дополняется