Максим Галкин прокомментировал трагическую новость. Судя по эмоциональному высказыванию, юмориста очень опечалило то, что Юрий Лужков умер.
Максим Галкин прокомментировал трагическую новость. Судя по эмоциональному высказыванию, юмориста очень опечалило то, что Юрий Лужков умер.
Смерть
83-летнего экс-мэра Москвы ошарашила многих. Все помнят его полным сил. Максим
Галкин тоже пришел в шок от известия о смерти Юрия Лужкова.
Артист
выразил "самые искренние соболезнования" семье государственного деятеля. Он
отметил, что у нас обычно восхваляют человека, пока он занимает должность и
забывают, когда тот теряет влияние.
По
словам Галкина, к деятельности Юрия Лужкова можно относиться по-разному, и он
был разным мэром в разные годы. "Но я отчетливо помню как москвич, что в свою
первую пятилетку в эпоху надежд и политической наивности он был тем городским
начальником, который полностью отвечал чаяниям большинства горожан, тогда он
был поистине народным. И много сделал достойного", – заявил юморист.
10 Дек 2019 в 1:33 PST
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