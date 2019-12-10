Орнитологи предупредили жителей Москвы и Подмосковья о грядущей пьянке свиристелей и снегирей. Специалисты пояснили, что птицы могут вести себя неадекватно из-за употребления забродивших ..

Орнитологи предупредили жителей Москвы и Подмосковья о грядущей "пьянке" свиристелей и снегирей. Специалисты пояснили, что птицы могут вести себя неадекватно из-за употребления забродивших ягод, сообщает .Эксперты рассказали, что в состоянии опьянения пернатые обычно падают на землю и продолжают там лежать без признаков жизни, пока не протрезвеют. Москвичей попросили не трогать упавших птиц, поскольку они являются переносчиками ряда заболеваний.