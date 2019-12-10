Газ для потребителей на Украине может стать на четверть дешевле. Об этом по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сообщил президент России Владимир Путин.

Газ для потребителей на Украине может стать на четверть дешевле. Об этом по итогам переговоров с Владимиром Зеленским сообщил президент России Владимир Путин.Транзит топлива через территорию Украины стороны обсудили на отдельной встрече. Она состоялась после саммита в "нормандском формате"."Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?" И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего — промышленный потребитель. Потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан дотируется, и мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это такая обыкновенная экономическая логика", — цитирует слова Владимира Путина телеканал "Россия 24".