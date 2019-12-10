В Париже начинается встреча на высшем уровне нормандской четверки. Это первая за три года встреча в таком формате. Президенты России, Франции, Украины и канцлера Германии проходят в зале Мюрат Елисейского дворца французской столице. Встреча началась с полуторачасовым опозданием. На переговоры отводится 2 часа 45 минут.

В Париже начинается встреча на высшем уровне нормандской четверки. Это первая за три года встреча в таком формате. Президенты России, Франции, Украины и канцлера Германии проходят в зале "Мюрат" Елисейского дворца французской столице. Встреча началась с полуторачасовым опозданием. На переговоры отводится 2 часа 45 минут.За столом лидеры стран расположились так: по правую руку от президента России Владимира Путина за круглым столом сидит Эммануэль Макрон, по левую — канцлер Ангела Меркель, а напротив — Владимир Зеленский. В Москве надеются на содержательный диалог.Ранее глава российского государства уже встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, напоминает телеканал "Россия 24". Москва и Париж, в частности, обсуждали стратегические вопросы европейской безопасности. Франция – единственная страна, которая откликнулась на призыв Путина не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе после того, как Дональд Трамп разорвал Договор о РСМД.Для Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского этот саммит в нормандском формате стал первым мероприятием такого рода.Переговоры в Париже идут на фоне общенациональной забастовки и массовых акций протеста, против запланированной правительством пенсионной реформы.Владимир Путин отправился на саммит с серьезным настроем, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сам факт встречи – уже позитивный момент. К встрече серьезно готовились представители всех четырех стран. От встречи ждут понимания безальтернативности выполнения Минских договоренностей, а также личного знакомства Путина и Зеленского. До этого они только говорили по телефону."Я считаю, что готовящиеся переговоры между Россией и Украиной — очень важные, — поделился своими ожиданиями президент США Дональд Трамп. — Есть шанс на достижение очень большого прогресса".Итоговое коммюнике по итогам встречи обсуждалось и согласовывалось с сентября 2019 года. При этом документ будет носить декларативный характер, заключения обязывающего соглашения не предполагается, уточнил Дмитрий Песков. В этом концептуальном документе будут зафиксированы позиции сторон по вопросу пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Действие этого закона на Украине прекращается 31 декабря 2019 года. Но этот закон – составная часть Минских соглашений.Зеленский направился в Париж с идеей проведения выборов на территории всей Украины, включая республики Донбасса, 31 октября 2020 года. Еще одна идея Зеленского – это введение на территорию республик Донбасса "муниципальной стражи" из украинских гвардейцев, представителей не воевавших с Украиной представителей ДНР и ЛНР и невооруженных представителей ОБСЕ. Эту инициативу в контактной группе по Украине уже назвали нежизнеспособной. Киев также рассматривает возможность отделения части Донбасса от остальной Украины. Эту идею контпродуктивной назвали уже в МИД России.За стол переговоров "нормандскую четверку" привело принятие украинской стороной формулы Штайнмайера и разведение сил в районе Станицы Луганской и населенных пунктов Золотое и Петровское. Это дало повод говорить о том, что Киев признает заключенные в Минске соглашения.