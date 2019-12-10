На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров лидеров нормандской четверки относительно Минских соглашений, президент России Владимир Путин дал оценку решению Всемирного антидопингового агентства отстранить нашу страну на четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира

На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" относительно Минских соглашений, президент России Владимир Путин дал оценку решению Всемирного антидопингового агентства отстранить нашу страну на четыре года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира."Необходимо время, чтобы проанализировать это решение. Но что видно сразу. И это лежит на поверхности. К Олимпийскому комитету России претензий нет. А если это так, то по Олимпийской хартии российские спортсмены должны выступать под национальным флагом", – заявил Путин на пресс-конференции, которую транслирует "Россия 24".Кроме того, президент страны высказался против коллективной ответственности за допинг. "Любое наказание должно быть индивидуальным. И все это понимают. В том числе и в WADA. Если же речь идет о коллективном наказании, то становится понятно, что в основе решения лежат соображения политического характера, а не борьба за чистоту спорта", – добавил глава России.Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года из-за выявленных манипуляциях в данных московской антидопинговой лаборатории.