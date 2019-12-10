В Париже прошел долгожданный саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. По итогам более чем пятичасовых переговоров Владимир Путин выступил с заявлением о судьбе Донбасса. О чем договорились главы государств?

В Париже прошел долгожданный саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. По итогам более чем пятичасовых переговоров Владимир Путин выступил с заявлением о судьбе Донбасса. О чем договорились главы государств?Окончание войны на востоке Украины было ключевой темой переговоров. Россия настаивает на выполнении минских соглашений в их изначальном формате, Украина пытается интерпретировать их по-своему.На брифинге по итогам переговоров Владимир Зеленкий рассказал, что стороны договорились обменять пленных по формуле "всех на всех" до конца текущего года. Также достигнуто согласие о продолжении работы по разведению сил, отметил лидер Незалежной.Вместе с тем Зеленский дал понять, что Киев отказывается идти на политические уступки. "Об изменениях в Конституцию речи не идет", – сказал он.Позиция России принципиально другая. напомнил, что минские соглашения предусматривают политические реформы и изменения в Конституции Украины в части особого статуса Донбасса. Глава государства вновь указал украинскому коллеге на необходимость прямого контакта с Донецком и Луганском, что также зафиксировано в договоренностях четырехлетней давности.выразил надежду, что разведение сил будет продолжено, а на участках отвода произойдет разминирование. Кроме того, президент России напомнил о необходимости амнистии для участников конфликта.Итоговое коммюнике: Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском формате"— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)В целом, прорыва на саммите не произошло, стороны договорились договариваться дальше. Новый саммит пройдет через четыре месяца, объявил французский лидер Эммануэль Макрон. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, за это время участники формата обсудят создание политических условий для проведения выборов в Донбассе.