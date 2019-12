Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает, что доволен результатами встреч, проведенных в этот день в Париже, в том числе саммитом нормандской четверки. Об этом Путин заявил журналистам, отвечая на вопрос, который ему задали после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает, что доволен результатами встреч, проведенных в этот день в Париже, в том числе саммитом "нормандской четверки". Об этом Путин заявил журналистам, отвечая на вопрос, который ему задали после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.Один из журналистов спросил Владимира Путина по-английски, доволен ли тот результатами встреч, проведенных в Париже в понедельник, 9 декабря ("Are you happy with the results?"). На что Путин ответил также на английском, что доволен: "Yes, I'm happy".Путин подчеркнул, что встреча с президентом Украины прошла хорошо и по-деловому.9 декабря в Париже Владимир Путин провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в саммите в "нормандском формате", сообщает ТАСС.