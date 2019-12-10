38 процентов украинцев считают себя русскоязычными, этот факт нельзя игнорировать. Об этом напомнил Владимир Путин по итогам саммита в нормандском формате. Путин подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы русскоязычное население не только в Донбассе, но и на всей Украине пользовалось равными демократическими правами.

38 процентов украинцев считают себя русскоязычными, этот факт нельзя игнорировать. Об этом напомнил Владимир Путин по итогам саммита в "нормандском формате". О статусе русского языка в Незалежной лидеры тоже говорили. Плюс после саммита Владимир Путин и Владимир Зеленский детально обсудили двусторонние отношения.Путин подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы "русскоязычное население не только в Донбассе, но и на всей Украине пользовалось равными демократическими правами". А сейчас ситуация вызывает вопросы.Президент России напомнил, что со следующего года на Украине все русские школы переводятся на украинский язык. С 2023 года это коснется и других школ — венгерских, румынских, польских.Как сообщает "Россия 24", Путин выразил надежду на то, что эта и другие проблемы, пока еще не решенные, будут в центре внимания на саммите, который пройдет через четыре месяца.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы в использовании русского языка. По его словам, он сам является русскоязычным человеком. Он подчеркнул, что на Украине "это не запрещено" и, переходя то на один, то на другой язык, заверил, что может продолжать выступать на русском.