В Йошкар-Оле полицейские задержали нетрезвого подростка, катающегося на автомобиле по ночному городу: водитель пытался скрыться, однако инспектор успел прыгнуть в машину и остановить ее.

В Йошкар-Оле полицейские задержали водителя, катающегося на автомобиле по ночному городу: беглец пытался скрыться, однако инспектор успел прыгнуть в машину.Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, на перекрестке улиц Красноармейской и Осипенко, когда полицейские заметили подозрительно маневрирующую легковушку и, рискуя жизнью, остановили ее.Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. ГТРК "Марий Эл" сообщает, что юноша не имел прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.