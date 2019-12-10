Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста ждали малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, однако выйти навстречу к нему Примадонна отказалась.

Максим Галкин вернулся с гастролей. Популярного юмориста ждали малолетние дети и 70-летняя супруга Алла Пугачева, однако выйти навстречу к нему Примадонна отказалась.Максим Галкин путешествует по России со своими концертами. Недавно артист выступил в Москве, Северодвинске, Архангельске. Юморист решил сделать паузу и вернулся домой, в замок деревни Грязь. Здесь шоумена с нетерпением ждали шестилетние двойняшки Гарри и Лиза и их мама Алла Пугачева.Причем если счастливая дочка выбежала встречать Максима Галкина9 Дек 2019 в 10:59 PSTМатериал дополняется