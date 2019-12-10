Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.

Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.9 Дек 2019 в 10:07 PSTМатериал дополняется