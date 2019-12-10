Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2019-razbityj-insultom-nikolaj-noskov-proizvel-furor-na-koncerte.html" target="_blank">Разбитый инсультом Николай Носков произвел фурор на концерте</a> - Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2019-razbityj-insultom-nikolaj-noskov-proizvel-furor-na-koncerte.html]Разбитый инсультом Николай Носков произвел фурор на концерте[/url] - Николай Носков выступил с концертом в одном из столичных залов. Певца, который до сих пор не оправился от последствий инсульта, поддержало множество артистов.