Прямой эфир провел свое расследование обстоятельств жуткого ДТП в Забайкалье, где автобус маршрута Сретенск — Чита упал с моста на лед реки. Среди чудом выживших была 12-летняя девочка, которая помогла спастись нескольким пассажирам. Выяснились в программе и шокирующие сведения о перевозчиках.

"Прямой эфир" провел собственное расследование обстоятельств жуткого ДТП в Забайкалье, где автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита, упал с моста на лед реки. Основной удар пришелся на крышу. На месте погибли 19 человек, 22 пассажира получили травмы различной степени тяжести.Среди чудом выживших была 12-летняя Кристина Баранова, которая не растерялась и совершила настоящий подвиг: рискуя своей жизнью, девочка вытащила из-из-под груды металла не только свою мать, но и некоторых других пассажиров.Водитель автобуса Сергей Кубасов погиб на месте. Сейчас выясняется, что ранее он был на 2,5 года лишен водительских прав за езду в состоянии алкогольного опьянения, а вернули ему их только месяц назад.Кроме того, выжившие пассажиры рассказывают, что в момент аварии была плохая погода, водитель же сильно гнал, а на жалобы отвечал: "Не нравится – идите пешком".Сейчас под домашний арест помещен в рамках расследования этого уголовного дела помещен 31-летний индивидуальный предприниматель Иван Стрельников. Однако его мать Валентина Полякова заявила в программе, что не понимает обвинения ее сына в этом страшном ДТП.По ее словам, маршрут Чита-Сретенск обслуживает выигравший тендер на перевозки Сергей Пнев. Стрельников же, по ее словам, не имеет к нему никакого отношения – и автобус в рейс не пускал, и физически был в другом месте.Водитель, который был за рулем автобуса, по словам отца Ивана Стрельникова, отправлялся в рейс по графику и по заявке Пнева, который работает в регионе перевозчиком.Если Иван Стрельников автобус в смертельный рейс не отправлял, то почему задержан именно он? Что забрал из разбившегося автобуса водитель, следовавший за перевернувшимся транспортным средством, и почему не помог людям?Кто угрожал героям программы? Что за мошенническая схема с автобусными перевозками действует в регионе? Почему закрыли железнодорожное сообщение между Сретенском и Читой? И как чувствуют себя пассажиры, выжившие в ДТП?Собственное расследование трагедии – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".