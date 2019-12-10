10.12.2019

2019-12-10 17:05:03

Рискованное земледелие от фермера в Гороховецком районе

В деревне Истомино Гороховецкого района судебные приставы арестовали почти все имущество семьи фермеров за долги перед банком.

Эта сельхозтехника простаивает с осени. На нее, как и на другое ценное имущество семьи Светловых, наложен арест. Приставам-исполнителям пришлось описать почти все: лесопилку, погрузчик, часть земли и даже корову. Общая сумма долга перед банком уже достигла девятисот тысяч

Сергей Светлов, фермер: «На все то, что я им говорил, они даже слушать не хотели. Как они мне объяснили, я закон и мы будем делать все, что нам надо сделать и это сказали только начало».

Сейчас единственные жители деревни Истомино лишены права пользоваться своим имуществом, а следовательно, и вести хозяйство. Поэтому урожай с полей не убран. С трудом удалось заготовить сено для скота

Ольга Светлова, жена Сергея Светлова: «У нас больше никакой нет деятельности, мы не торгуем ничем, то есть у нас только фермерское хозяйство. Мы выращиваем картофель, где-то полтора-два гектара капуста».

Начальник отдела судебных приставов Гороховецкого района Елена Дедова к должникам относятся с пониманием, в то же время обращает внимание на то, что исполнение решений суда является основной функцией ее службы. Поскольку на счетах налогоплательщика отсутствовали денежные средства - арестовали имущество.

Елена Дедова, начальник отдела судебных приставов Гороховецкого района - старший судебный пристав: «Если должник не предпримет мер по погашению задолженности, данное имущество будет оценено и передано на реализацию. Денежные средства, вырученные от реализации этого имущества, будут направлены на погашение задолженности».

Эта ситуация единичная, считает Елена Дегтярева, председатель Совета областной ассоциации крестьянских хозяйств. По ее словам, сейчас для фермеров созданы все условия для успешного ведения бизнеса. Это и грантовая помощь от государства и льготное кредитование под низкие проценты. Скорее всего, предполагает Елена Витальевна, в долговой яме люди оказались из-за собственного бизнес- плана. Кстати, фермерам, которые обращаются в ассоциацию, в этом вопросе всегда готовы помочь.

Елена Дегтярева, председатель Совета Владимирской областной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Возрождение села»: «Сейчас у нас разработана отдельная программа для фермеров. Это обновление сельхозтехники. То есть фермер 6 месяцев вообще ничего не платит. Там нет первоначального взноса. Если вы весной берете технику, Росагролизинг, вы за 6 месяцев посеете и уберете урожай и только тогда начнете возмещать вот эти платежи».

Вернуть долг взыскателю - вот единственный для Сергея и Ольги способ сохранить свое хозяйство. Если этого не случится, то все их нажитое имущество уйдет с молотка.

Александр Сыпченко, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»