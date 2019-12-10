Московский департамент труда и социальной защиты проверяет ситуацию с пятилетней девочкой, которая с рождения живет в медицинском центре. Об этом рассказали в пресс-службе департамента, комментируя ранее появившиеся сообщения СМИ.

Московский департамент труда и социальной защиты проверяет ситуацию с пятилетней девочкой, которая с рождения живет в медицинском центре. Об этом рассказали в пресс-службе департамента, комментируя ранее появившиеся сообщения СМИ.В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой. Однако родители считают, что ребенок болен и настаивают на его лечении. Они оплачивали проживание дочери в отдельной палате, а также услуги двух нянь, которые постоянно находятся рядом с девочкой. Тем не менее в марте текущего года представители клиники обратились в суд, требуя у родителей забрать дочь."Тогда оснований для отобрания ребенка у опеки не было, так как жизни и здоровью девочки ничего не угрожало, – отметили в городском департаменте. – Она получала необходимое лечение и обучение. Это подтверждалось на различных встречах и комиссиях с участием представителей опеки".В ноябре прошел суд, который не нашел у родителей уважительных причин оставлять ребенка в больнице. Однако мать и отец до сих пор не пытались вернуть дочь."Органы опеки и попечительства в ближайшие дни подадут исковое заявление об ограничении родителей девочки в родительских правах. А в случае выявления дополнительных обстоятельств – и лишении родительских прав", – отметили в департаменте труда и соцзащиты. Там добавили, что в медицинский центр направлены специалисты органов опеки и психолог, который будет ежедневно заниматься с ребенком.