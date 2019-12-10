В Париже делегации Украины и России договорились о продолжении переговоров по поставкам газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

В Париже делегации Украины и России договорились о продолжении переговоров по поставкам газа. Об этом СМИ сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко после переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского."В двустороннем формате согласовываются детали, а в трехстороннем формате с участием ЕС — политические моменты", — сказал топ-менеджер "Нафтогаза".Юрий Витренко назвал конструктивными переговоры Украины и Российской Федерации по газу, которые прошли в Париже на полях саммита "нормандской четверки"."Был конструктивный разговор. Договорились продолжать договариваться", — цитирует слова Витренко телеканал "Россия 24".